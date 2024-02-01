نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل إنتر ميامي لمواجهة النصر السعودي في كأس موسم الرياض (موقف ميسي) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيراردو مارتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة النصر، في كأس موسم الرياض.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إنتر ميامي لمواجهة النصر في كأس موسم الرياض

حراسة المرمى: دراك كاليندر.

خط الدفاع:جوردي ألبا، نواه ألين، كريفتسوف، توماس أفيليس، جوليان جريسيل.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، جريجوري، ديفيد رويز.

خط الهجوم: ليوناردو كامبانا، لويس سواريز.

القنوات الناقله لمباراة إنتر ميامي ضد النصر في كأس موسم الرياض

تنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا MBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.