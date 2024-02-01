نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «صفقة القرن».. أول تعليق من عبد الناصر زيدان بعد انضمام عبدالله السعيد للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على انضمام قائد بيراميدز ومنتخب مصر عبدالله السعيد، لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال زيدان خلال تصريحاته عبر برنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن الزمالك أخيرا أبرم صفقة القرن وضم عبدالله السعيد بعد محاولات عديدة وصعبة مع مسؤولي بيراميدز.

وأضاف، أن عبدالله السعيد ضحى بالعديد من الأموال من أجل انضمامه وتسهيل أمور انضمامه للزمالك حتى الأوقات الأخيرة.

وأكمل، مسؤولي بيراميدز أخرجوا بيانا للإعلام يفيد بفشل ضم عبدالله السعيد، بسبب إصرار اللاعب على الرحيل وغلق هاتفه أمام جميع المسؤولين، مؤكدا أن مالك نادي بيراميدز الإماراتي سالم الشامسي، هو من تدخل وأنهى الصفقة برفقة سيف جعفر

