نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر اليوم.. مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباشر اليوم.. مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

مباشر اليوم.. مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني.. يشهد مساء اليوم الخميس الموافق 1 فبراير، مواجهة شرسة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وفريق خيتافي، في إطار الجولة الـ 20 المؤجلة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

ويأمل نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز اليوم؛ من أجل حصد الثلاث نقاط في صراع الحصول على لقب الدوري هذا العام خصوصًا وأنها البطولة المحببة لدى جماهير الأبيض، فيما يأمل نادي خيتافي في اسعاد جماهيره من خلال الفوز اليوم على ملعبه كولسيوم ألفونسو بيريز، من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز على غرناطة في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

مباشر اليوم.. مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة وهو يحمل في جعبته 54 نقطة يحتل بهم وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني، خلف المتصدر جيرونا بفارق نقطة واحدة، فيما يدخل نادي خيتافي المباراة وهو بجعبته 29 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري الإسباني، وفي حالة الفوز اليوم يقفز عدة مراكز.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم الخميس 1 من فبراير 2024، في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين للدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

حيث تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي

وتفتح بوابة دوت الخليج الإلكترونية أمام عشاق كرة القدم أبواب المتعة والإثارة، حيث تُقدم رابطًا مباشرًا للمباراة المنتظرة بين ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2024، ويُمكن للجماهير الوصول إلى تجربة مشاهدة فريدة ومثيرة دون أي تعقيدات، حيث تتيح لهم البوابة الفرصة للاستمتاع بكل لحظة من هذا الصراع الكروي الملحمي بسهولة ودون تكلفة.. استعدوا للغوص في عالم الكرة بروحانية البث المباشر المجاني المقدم من بوابة دوت الخليج الإلكترونية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تذاع المباراة على مجموعة قنوات بي أن سبورت القطرية والمالك الحصري لنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وتنقل مباراة ريال مدريد وخيتافي قناة beIN sports HD3، بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني اليوم

• حراسة المرمى: لونين.

• خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

• وسط الملعب: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

• الهجوم: فينيسيوس، رودريجو.