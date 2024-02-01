عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة خيتافي في الليجا الإسبانية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض لقاء اليوم أمام خيتافي، في إطار منافسات الجولة العشرين من الليجا الإسبانية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة خيتافي اليوم

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، ناتشو هيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي

تنقل أحداث مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني في المنطقة العربية وشمال إفريقيا