نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتقدم بالهدف الأول أمام إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل اللاعب أوتافيو هدف التقدم لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في شباك إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم على أرضية ملعب المملكة أرينا في إطار منافسات كأس موسم الرياض.

ونجح اوتافيو في تسجيل الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الثالثة من زمن المباراة، بعدما راوغ دفاعات الفريق الأمريكي، ليحرز هدف تقدم الأصفر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

تنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا MBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.

