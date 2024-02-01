نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف إيميريك لابورت العالمي في مباراة النصر وإنتر ميامي بكأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز إيميريك لابورت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الهدف الثالث لصالح فريقه في شباك إنتر ميامي، خلال اللقاء الذي يجري بينهما الآن على أرضية ملعب المملكة أرينا في إطار منافسات كأس موسم الرياض.

هدف إيميريك لابورت العالمي في مباراة النصر وإنتر ميامي

وجاء الهدف في الدقيقة الخامسة عشرة من زمن المباراة، عن طريق لابورت، وتشير النتيجة الآن إلى تقدم النصر بثلاثية نظيفة أمام إنتر ميامي.

القنوات الناقله لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

تنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا MBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.