الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ويواصل انتصاراته بدوري سوبر السلة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لفريق كرة السلة الرجال في النادي سلسلة انتصارات متواصلة في بطولة دوري السوبر للمحترفين، حيث فاز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 84-78 في المواجهة التي أقيمت اليوم الخميس.

الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري

انطلقت المباراة في السادسة مساءً في صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من قبل لاعبي الفريقين قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد بنتيجة 31-23، وتمكن لاعبو الأهلي في الفترة الثانية من تعديل النتيجة لينتهي الشوط الأول بفارق 3 نقاط لصالح الفريق بنتيجة 45-42.

قام أوجستي بوش، المدير الفني، بإجراء بعض التعديلات الخططية في الفترة الثالثة لتحقيق المزيد من النقاط، ونجح اللاعبون في إنهاء الفترة بنتيجة 65-62. وواصل الفريق السيطرة على الفترة الرابعة لينتهي اللقاء بالتفوق بنتيجة 84-78.

يأتي هذا الفوز بعد الانتصار السابق للفريق على المصرية للاتصالات بنتيجة 87-78 في إطار منافسات بطولة الدوري.