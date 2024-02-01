أحمد جودة - القاهرة - دياموند يصطدم بأورانج والإعلاميين يواجه الاهرام بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

تنطلق يوم السبت الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث، بإقامة سبع مباريات كالتالي.

1- دياموند مع اورانج

على ملعب كلية الزراعة يصطدم فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 38 نقطة بفريق اورانج صاحب المركز الثالث بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 34 نقطة.

حقق فريق اورانج الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

2- الإعلاميين مع حدائق الاهرام

يشهد ملعب نادي الإعلاميين لقاء صعب بين فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد برصيد 35 نقطة مع فريق حدائق الاهرام صاحب المركز التاسع بقيادة محمود نصر برصيد 22 نقطة.

حقق فريق الإعلاميين الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.

3- المعادي مع صول

على ملعب نادي المعادي يلتقي فريق المعادي صاحب المركز السادس بقيادة احمد الجداوى برصيد 24 نقطة مع فريق صول صاحب المركز الثالث عشر بقيادة احمد الضظوى برصيد 12 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- بشتيل مع حلوان العام

على ملعب نادي بشتيل

يلعب فريق بشتيل صاحب المركز الرابع بقيادة جمال حواش برصيد

33 نقطة مع فريق حلوان العام صاحب المركز السابع بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 23 نقطة.

حقق فريق حلوان العام فوزًا كبيرًا

برباعية مقابل هدف في الدور الأول.

5- الصيد مع اسمنت حلوان

على ملعب نادي الصيد يواجه فريق الصيد صاحب المركز الخامس بقيادة طارق حسن برصيد 26 نقطة فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة بقيادة

شريف خالد برصيد 3 نقاط.

حقق فريق الصيد الفوز بسداسية مقابل هدف في الدور الأول.

6- كاسكادا مع اطفيح

يستضيف نادي السلمانيه لقاء بين فريق كاسكادا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عماد دربالة برصيد 16 نقطة مع فريق اطفيح صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمود سعيد برصيد 18 نقطة.

حقق فريق اطفيح الفوز برباعية مقابل هدف في الدور الأول.

7- منشية ناصر مع ابو النمرس

على ملعب نادي منشية ناصر يستقبل فريق منشية ناصر صاحب المركز العاشر بقيادة عماد عابدين برصيد 22 نقطة فريق ابو النمرس صاحب المركز الثامن بقيادة عماد قاسم برصيد 23 نقطة.

حقق فريق ابو النمرس الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

ترتيب المجموعة

1- دياموند 38 نقطة

2- الإعلاميين 35 نقطة

3- اورانج 34 نقطة

4- بشتيل 33 نقطة

5- الصيد 26 نقطة

6- المعادي واليخت 24 نقطة

7- حلوان العام 23 نقطة

8- ابو النمرس 23 نقطة

9- حدائق الاهرام 22 نقطة

10- منشية ناصر 22 نقطة

11- اطفيح 18 نقطة

12- كاسكادا 16 نقطة

13- صول 12 نقطة

14- اسمنت حلوان 3 نقاط