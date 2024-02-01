نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يسجل الهدف الثاني في مرمى إنتر ميامي عبر تاليسكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المهاجم تاليسكا من تسجيل هدف النصر الثاني في شباك مرمى فريق إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي يجري بينهما الآن على ملعب المملكة أرينا في إطار منافسات كأس موسم الرياض.

وجاء هدف النصر الثاني في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، عن طريق المهاجم تاليسكا الذي استغل كرة خاطئة من دفاعات إنتر ميامي، ليحرز ثاني أهداف العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

تنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا MBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.

