أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. غزل المحلة يتعاقد مع "دي ماريا"

نجح مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم في التعاقد مع اللاعب "عبدالناصر دي ماريا" لاعب وسط بلدية المحلة وفاركو السابق في صفقة انتقال حر ولمدة موسمين ونصف.

وكان غزل المحلة الذي ينافس بدوري المحترفين قد دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدد من الصفقات لتحقيق حلم جماهير المدينة العمالية بالعودة للدوري الممتاز، حيث نجحت لجنة التعاقدات في التعاقد مع كلًا من "إسلام مجدي" لاعب وسط مدافع العبور، و"بسأم وليد" ظهير أيمن وادي دجلة، والموريتاني "أحمد سالم" مهاجم لاڤيينا، والكاميروني "أونانا" لاعب وسط القطن الكاميروني، و"فارس نيمار" لاعب وسط مهاجم سمنود، و"محمود عبدالعزيز" لاعب وسط مدافع الداخلية، وثنائي نادي زد "أحمد رفعت ونادر رمضان" لاعبا خط الوسط الأيسر، وأحمد كاستلو" مدافع أسوان، و"محمد طارق الكومي" ظهير أيسر أبوقير للأسمدة، و"يحيى زكريا" جناح أيسر مصر المقاصة، واستعاد الفريق المحلاوي "عبدالرحمن عاطف" و"أحمد وجيه" بعد انتهاء أعارتهما.

فيما استقرت إدارة النادي على توجيه الشكر لعدد من اللاعبين لعدم الحاجة الفنية لجهودهم وهم "عبدالله بيكا وأحمد أوشا ومحمود غالي والسوداني محمد وحسام حسن ومحمد الشاذلي ومجدي صبري وعلي بسيوني ومحمد أبو الحمد" فيما وافقت إدارة النادي على إعارة عدد أخر من اللاعبين بعد اكتمال قائمة الفريق بعد سلسلة التعاقدات الجديدة حيث تمت الموافقة على إعارة كلًا من عمرو مصطفى ومحمود علاء ورجب جمال ويوسف بيبو ومصطفى ديشا وثنائي الشباب "أحمد الأشرم ومحمد الغريب"