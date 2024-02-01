نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. النصر السعودي يدُك شباك إنتر ميامي بثلاثية في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا عريضًا على نظيره إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في أحداث الشوط الأول من المواجهة النارية التي تجمع بين الفريقين على أرضية ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات كأس موسم الرياض.

أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد إنتر ميامي

جاءت المباراة حماسية من جانب لاعبو النصر السعودي، حتى سجل اوتاڤيو الهدف الأول للعالمي في شباك إنتر ميامي، بالدقيقة الثالثة من أحداث المواجهة النارية المقامة على أرضية ملعب المملكة أرينا.

ونجح فريق النصر من تسجيل الهدف الثاني في اللقاء عن طريق المهاجم البرازيلي تاليسكا بالدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، قبل أن يحرز لابورت هدف العالمي الثاني في شباك إنتر ميامي بالدقيقة 15.

ودخل فريق النصر بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالمجيد الصليهم.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، محمد مران، عبد العزيز العليوة.

في المقابل دخل إنتر ميامي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: دراك كاليندر.

خط الدفاع:جوردي ألبا، نواه ألين، كريفتسوف، توماس أفيليس، جوليان جريسيل.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، جريجوري، ديفيد رويز.

خط الهجوم: ليوناردو كامبانا، لويس سواريز،

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

تنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا MBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.