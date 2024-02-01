انت الأن تتابع خبر مقابلة ميسي مع عمرو أديب في السعودية تتصدر الترند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبر اللقاء المرتقب لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج "Big Time"، والذي تم إطلاقه بمناسبة "موسم الرياض"، منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة حلقات البودكاست التي يقدمها عمرو أديب ويستضيف خلالها العديد من مشاهير العرب والعالم.

وجرى نشر مقتطفات من اللقاء عبر حساب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على منصة "إكس". وتضمنت الصور ليونيل ميسي وعمرو أديب، مما أشعل حماس المعجبين.

ويزور ميسي المملكة العربية السعودية مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، حيث يخوض مباراتين وديتين ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشهد الموسم أيضا مواجهة ميسي المرتقبة مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفريقه النصر السعودي، وذلك في إطار بطولة الرياض التي تُقام بنظام الدوري.

وخاض ميسي أول مباراة له في المهرجان، ضد نادي الهلال السعودي، وانتهت بخسارة الأرجنتيني ورفاقه بنتيجة 4-3، واستطاع ميسي خلال اللقاء تسجيل هدف وصناعة آخر.

وستكون الجماهير على موعد اللقاء المنتظر بين ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريق النصر السعودي الخميس .