انت الأن تتابع خبر محاكمة لاعب بتهمة فعل منافٍ للحياء العام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مسؤولون قضائيون، أن قائد فريق سيلتا فيغو السابق هوغو مالو سيمثل أمام القضاء بعد اتهامه بلمس فتاة كانت ترتدي زي تميمة نادي إسبانيول بشكل غير لائق قبل مباراة في عام 2019.



ويلعب مالو (32 عاما)، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات حالياً مع نادي إنترناسيونال البرازيلي ويقول المدعون ومحامو لاعب كرة القدم الإسباني إنه سيضطر إلى دفع غرامة مالية إذا ثبت أنه مذنب في التهمة الموجهة إليه.



ويقول الادعاء إن مالو لمس بشكل غير لائق المرأة التي كانت ترتدي تميمة الببغاء الخاصة بنادي إسبانيول أثناء اصطفاف اللاعبين لتحية بعضهم بعضاً قبل انطلاق المباراة.



وذكرت صحيفة (As) الرياضية اليومية أن اللاعب أبلغ المحكمة أن الصور التلفزيونية للحادث تظهر عدم ارتكابه أي مخالفة، بينما أشارت الصحيفة إلى أن الصور كانت كافية لبدء المحاكمة التي من المتوقع أن تبدأ في يوليو (تموز) المقبل.



وفي البداية، رُفضت القضية التي رفعت ضد المدافع الإسباني، لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار في وقت لاحق .