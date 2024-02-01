الرياضة

عبدالناصر زيدان: الدرندلي خاض انتخابات الكرة «كيدا» بعد خسارته في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن كواليس ما دار بين رئيس بعثة المنتخب في كوت ديفوار خالد الدرندلي واللاعبين، خلال بطولة أمم إفريقيا 2023.

عبدالناصر زيدان: الدرندلي خاض انتخابات الكرة «كيدا» بعد خسارته في الأهلي

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، بغض النظر عن حبي لـ خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب، لكنه تواجد في انتخابات اتحاد الكرة كيدا بعد خسارته في انتخابات الأهلي.

وأضاف، لا بد جميعا نعلم لماذا فيتوريا حتى هذه اللحظة لم يرحل، ولماذا تم تأجيل القرارات ليوم الأحد المقبل.

وأكمل، هناك كواليس غير معروفة منها غضب اللاعبين من تصرفات الدرندلي، وطلب حازم إمام منه التوقف  والهدوء.

وتابع، أن الدرندلي أراد أن يراضي اللاعبين بـ«عزومتهم» على العشاء بعد مباراة الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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