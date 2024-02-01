الأهلي يستأنف تدريباته مساء اليوم بعد فترة الراحة

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من معسكر الإمارات.
تفاصيل مران الأهلي اليوم
بدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين للحديث عن المرحلة القادمة، التي تشهد ارتباطات مهمة للفريق في دوري أبطال إفريقيا وبقية منافسات الموسم الجاري.
وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، فقرات متنوعة للاعبين، للارتقاء بالنواحي البدنية في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفترة المقبلة.
كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي.
ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.