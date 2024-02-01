عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافائيل فاران، مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.