نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد نبيل كوكا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله من الإصابة.

كوكا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن كوكا اجتاز مرحلة مهمة من العلاج الطبيعي، وبدأ الجري حول الملعب تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

كان كوكا قد تعرض للإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال مشاركته بمعسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تفاصيل مران الأهلي اليوم

بدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين للحديث عن المرحلة القادمة، التي تشهد ارتباطات مهمة للفريق في دوري أبطال ‏إفريقيا وبقية منافسات الموسم الجاري.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، فقرات متنوعة للاعبين، للارتقاء بالنواحي البدنية في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه ‏الجهاز الفني للفترة المقبلة.‏