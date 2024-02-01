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أحمد جودة - القاهرة - انتظم خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

انتظام خالد عبد الفتاح في مران الأهلي

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن اللاعب شارك في المران الجماعي عقب تعافيه من إصابته بآلام في العضلة الخلفية.

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

