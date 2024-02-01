تاليسكا يسجل هدف النصر الرابع في شباك إنتر ميامي بكأس موسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - سجل اللاعب البرازيلي تاليسكا الهدف الرابع لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في شباك إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي يجري بينهما الآن على أرضية ملعب المملكة أرينا.

هدف تاليسكا أمام انتر ميامي

وجاء هدف النصر الرابع في الدقيقة الخمسون من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح العالمي، ليسجلها تاليسكا في شباك إنتر ميامي بنجاح، ليتقدم النصراوي على الفريق الأمريكي برباعية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

تنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا MBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.