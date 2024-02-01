نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح محسن يسجل الهدف الثاني للمصري في مرمى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن صلاح محسن من تسجيل الهدف الثاني لصالح المصري أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الجيش" ببرج العرب، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة.

ونجحت كتيبة علي ماهر في التأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز أمام الأزرق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاء الهدف في الدقيقة 74، بعد تمريرة من سمير فكري التي جعلت زميله صلاح محسن في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وشارك محسن في اللقاء عند الدقيقة 59 بدلًا من حسن علي ليسجل صلاح بعد نزوله بربع ساعة معلنًا عن الهدف الثاني لصالح المصري.

وكان صلاح قد انتقل إلى المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الشتوية لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعدما فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الأهلي.

