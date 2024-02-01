نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على بيراميدز في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا مهمًا على نظيره فريق بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

والتقى نادي المصري أمام نظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية.

أحداث مباراة بيراميدز أمام المصري

افتتح التسجيل لمصلحة النادي المصري اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 27 من الشوط الأول، ثم أضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يسجل كريم العراقي الهدف الثالث في الدقيقة 85 من الشوط الثاني، قبل أن يسجل محمد جاد هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية، في حين يودع نادي بيراميدز البطولة.

