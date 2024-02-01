نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة المصري أمام بيراميدز في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على نظيره فريق بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

والتقى نادي المصري أمام نظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية.

أحداث مباراة بيراميدز أمام المصري

افتتح التسجيل لمصلحة النادي المصري اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 27 من الشوط الأول، ثم أضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ثم سجل كريم العراقي الهدف الثالث في الدقيقة 85 من الشوط الثاني، قبل أن يسجل محمد جاد هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية، في حين يودع نادي بيراميدز البطولة.

