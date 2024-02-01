نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يزيد غموض مبابي مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية الضوء على تصريحات لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان التي زادت من غموض مستقبل نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي مع النادي الباريسي.

إنريكي يزيد غموض مبابي مع باريس سان جيرمان

وناقشت التقارير مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بشكلٍ موسع مع اقتراب نهاية عقده الحالي مع النادي الباريسي.

وعن مستقبل مبابي، قال إنريكي قبل مواجهة ستراسبورج غدًا في الجولة الجديدة من الدوري الفرنسي: “لم يخبرني مبابي بأي شئ عن مستقبله”.



وأوضحت التقارير الصحفية أن ذلك يزيد من غموض وضع مبابي، حيث سبق له قبل بضعة أسابيع أن رفض الإجابة حول ما إذا كان سيبقى أم سيرحل عن النادي الباريسي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأمر سينتهي بانضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد بشكلٍ نهائي في الصيف المقبل ولكن يبقى التساؤل حول موعد الإعلان عن ذلك، حيث يظن البعض أن مبابي سيعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في أقرب وقتٍ.

