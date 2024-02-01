نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد مران يسجل هدف النصر الخامس أمام إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل اللاعب الشاب محمد مران الهدف الخامس لصالح فريق النصر السعودي، في شباك إنتر ميامي الأمريكي، خلال المباراة التي تجري بينهما حاليا على أرضية ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات كأس موسم الرياض.

هدف النصر الخامس أمام إنتر ميامي

وجاء هدف فريق النصر الخامس في الدقيقة السابعة والستون من عمر اللقاء، عن طريق محمد مران، بعد أن أحتسب الحكم ركلة ركنية نفذها اللاعب الشاب بنجاح، ليتقدم العالمي بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشيء على إنتر ميامي الأميركي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

تنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا MBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.