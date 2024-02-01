نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهاتريك".. تاليسكا يسجل هدف النصر السادس أمام إنتر ميامي بكأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المهاجم البرازيلي تاليسكا، من تسجيل هدف النصر السعودي السادس في شباك إنتر ميامي الأمريكي، خلال اللقاء الذي يجري بينهما الآن على أرضية ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

تاليسكا يسجل هدف النصر السادس أمام إنتر ميامي

وجاء هدف النصر السعودي السادس، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، عن طريق اللاعب البرازيلي تاليسكا الذي انفرد بالكرة وسددها مباشرةً في شباك إنتر ميامي، لتصبح النتيجة 6-0 لصالح العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

تنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا MBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.