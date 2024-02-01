نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يمطر شباك إنتر ميامي بسداسية في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا عريضًا على نظيره إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة ستة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2024، في إطار منافسات كأس موسم الرياض.

أحداث مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

جاءت المباراة حماسية من جانب لاعبو النصر السعودي، حتى سجل اوتاڤيو الهدف الأول للعالمي في شباك إنتر ميامي، بالدقيقة الثالثة من أحداث المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب المملكة أرينا.

ونجح فريق النصر من تسجيل الهدف الثاني في اللقاء عن طريق المهاجم البرازيلي تاليسكا بالدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، قبل أن يحرز لابورت هدف العالمي الثاني في شباك إنتر ميامي بالدقيقة 15.

وسجل المهاجم البرازيلي تاليسكا هدف النصر الرابع في الدقيقة الخمسون من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح العالمي، ليسجلها اللاعب في شباك إنتر ميامي بنجاح.

وأحرز اللاعب الشاب محمد مران هدف النصر الخامس في الدقيقة السابعة والستون من عمر اللقاء، قبل أن يضيف المهاجم تاليسكا هدف العالمي السادس، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، بعدما انفرد بالكرة وسددها مباشرةً في شباك حارس إنتر ميامي.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخوض المواجهة النهائية أمام غريمه التقليدي الهلال السعودي، يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.