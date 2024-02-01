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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تمسك السويدي لوكاس بيرجفال نجم يورجوردينس السويدي بتحقيق حلم تمثيل ألوان برشلونة على الرغم من دخول توتنهام مُنافسًا قويًا في الصفقة.

بيرجفال يصدم توتنهام بسبب برشلونة

ووفقًا لموقع فوتبول إسبانيا فإن بيرجفال زار مقر برشلونة في الأسبوع الحالي وتقابل مع المُدير الرياضي ديكو ولكنه غادر دون أن يُعطي الضوء الأخضر للبرسا.

وأكد الموقع الإسباني أنه تبين فيما بعد أن بيرجفال زار مقر تدريبات توتنهام أيضًا وزعمت التقارير الصحفية أن توتنهام عرضوا مُقابلًا ماليًا أكبر بجانب الوعد بشأن القدرة على أن يلعب دورًا أكبر في الفريق.

وأشار الصحفي ماتيو موريتو إلى أن بيرجفال لا يزال مُتحمسًا جدًا لفكرة الانضمام إلى برشلونة وأن الشيء الوحيد الذي يفصل بينه وبين الانتقال للبرسا هو انتظار الضوء الأخضر من عائلته.

وقال ماتيو موريتو أن عائلة بيرجفال تُريده أن يُفكر بروية في القرار الذي سيُشكل مسار مُستقبله وتُشكل قوة المشروع المُقدم له الأولوية بالنسبة له.

وأوضح ماتيو موريتو أن بيرجفال يبلغ من العُمر 17 عاما ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري وينتهي عقده مع يورجوردينس في ديسمبر 2025.

يذكر أن بيرجفال يعتبر من أبرز المواهب الشابة في أوروبا هذه الأيام وينتظر منه الجميع صناعة الفارق خلال الفترة المُقبلة.

