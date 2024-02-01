6 ميداليات للأردن في بطولة كأس العرب للتايكواندو

انت الأن تتابع خبر6 ميداليات للأردن في بطولة كأس العرب للتايكواندو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم المنتخب الوطني للتايكواندو، مستوى مميز في بطولة كأس العرب الرابعة للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمة الواحدة والمقام في إمارة الفجيرة الإماراتية.

وحصد المنتخب، مساء الخميس، 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة.

وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث من خلال: زيد الحلواني، وراما ابو الرب، وليث الرواشدة.

وتحققت الميداليتان الفضيتان عبر كل من صالح الشرباتي وفهد عمار ونالت اللاعبة نتالي الحميدي الميدالية البرونزية.