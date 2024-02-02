نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مصري يدير لقاء كوت ديفوار ومالي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بإسناد مباراة كوت ديفوار ومالي، للحكم الدولى المصري محمد عادل، في المواجهة المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

طاقم تحكيم مباراة كوت ديفوار ومالي

ويعاون محمد عادل، في مباراة مالي ضد كوت ديفوار الحكم المساعد الأول الأنجولي إيميليو دي سانتوس، بجانب المساعد الثاني الليبي عطية عيسى والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد.

كما تتولى الحكمة الجنوب أفريقية أكونا ماكليما مهام تقنية الفيديو ويعاونها الحكم الجزائري لحلو بن براهم، في المباراة التي تقام يوم السبت القادم.

ويواجه منتخب مالي نظيره منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، يوم السبت القادم الموافق 3 فبراير، ويحتضن المواجهة ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.