تحت قيادة العميد.. مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول بمعسكر برج العرب

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أحمد جودة - القاهرة - وصل فريق مودرن فيوتشر إلي الإسكندرية ظهر اليوم الخميس استعدادًا لخوض معسكر برج العرب المغلق والممتد لمدة ١٠ أيام.

مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول بمعسكر برج العرب

وخاض فريق مودرن فيوتشر مرانه الأول بمعسكر برج العرب مساء اليوم الخميس تحت قيادة المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن، وجاء المران قوي وحماسي وشهد روح عالية وإصرار من جميع اللاعبين.

كما شهد المعسكر انتظام جميع الصفقات الجديدة، الكاميروني ارنولد ايبا وأحمد كباكا ومحمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وعمر وائل وعبد الله محمد وعلي ياسر وعمرو السيسي.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع ال١٢ من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم ١٥ فبراير الجاري بالمحلة.

