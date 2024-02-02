بوتر مرشح لخلافة كلوب في ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بروس جوبيلار أسطورة ليفربول الإنجليزي أن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي السابق يعتبر المرشح المثالي لخلافة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز الحالي.

بوتر مرشح لخلافة كلوب

وقال جوبيلار في تصريحات أبرزتها صحيفة مترو البريطانية: "كنا نتحدث مع بعضنا البعض (يقصد أساطير ليفربول) ووضعنا بعض الأسماء المرشحة".

وأضاف: "ولكن إذا نظرت إلى المدير الفني الذي يُخرج اللاعبين الشباب من الأكاديمية ويدفع بهم مع الفريق الأول فسيأتي لذهنك جراهام بوتر".

وتابع: "إنه عاطل عن العمل لمدة عام، يمكن أن يكون شخصًا يجب النظر إليه بواسطة ليفربول لأنه يستخدم الشباب كما استخدم كلوب الشباب في الريدز الآن بسبب الإصابة".

واختتم جوبيلار تصريحاته قائلًا: "ليفربول وتشيلسي فريقان مختلفان، يملكان عقلية مختلفة، إذا جاء بوتر إلى ليفربول فسيتم الترحيب به مثل أي مدير فني آخر تولى قيادة ليفربول".

يذكر أن كلوب كان قد أعلن في وقت سابق أنه سوف يرحل عن عقب نهاية الموسم الحالي.

وتولى بوتر قيادة تشيلسي في سبتمبر عام 2022 وتمت إقالته من منصبه في أبريل عام 2023.