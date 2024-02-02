"قمة خرافية".. ملخص وأهداف مباراة النصر وإنتر ميامي في لقاء القمة بكأس موسم الرياض (نتيجة AL Nasser FC اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - أهداف مباراة النصر وإنتر ميامي في لقاء القمة بكأس موسم الرياض 2024

ملخص مباراة Messi VS Ronaldo.. مشاهدة أهداف مباراة النصر وإنتر ميامي Inter Miami VS Al Nassr النصر ضد إنتر ميامي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حاليًا نحو اللقاء التاريخي بين النصر السعودي وإنتر ميامي في بطولة كأس موسم الرياض 2024. يُعد هذا اللقاء فرصة استثنائية لمشاهدة تنافس مثير بين نجمي اللعبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فيما يعتبر اللقاء "الرقصة الأخيرة" للفريقين.

ونجح النصر السعودي في الفوز على فريق إنتر ميامي الأمريكي، بسداسية نظيفة، في منافسات بطولة كأس موسم الرياض.

ملخص وأهداف مباراة النصر وإنتر ميامي في لقاء القمة بكأس موسم الرياض 2024

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية ملخص وأهداف مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي، اليوم 1 فبراير 2024، وجاءت كالتالي:

سجل أوتافيو هدف في الدقيقة 3 من الشوط الأول.

سجل تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

سجل إيميرك لابورتي الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

أحرز تاليسكا الهدف الرابع في الدقيقة 51 من ركلة ترجيح في الشوط الثاني.

أحرز محمد مران الهدف الخامس في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.

سجل تاليسكا هاتريك بهدفه الثالث والهدف السادس لصالح نادي النصر السعودي في الدقيقة 73 من الشوط الثاني.

مشاهدة فيديو أهداف مباراة النصر وإنتر ميامي في لقاء القمة بكأس موسم الرياض 2024

مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

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القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي - كأس موسم الرياض 2024

وأُعلِنَت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حصولها على حقوق بث مباريات كأس موسم الرياض 2024، وتشمل هذه الحقوق مباراة النصر وإنتر ميامي. يمكن للمشاهدين متابعة هذه المباراة المثيرة عبر القناة المفتوحة المتاحة في شبكة "بي إن سبورتس". بالإضافة إلى ذلك، يُمكن مشاهدة المباراة مجانًا على قناة MBC، مما يتيح للجماهير فرصة استمتاع بتجربة مشاهدة مميزة ومباراة مثيرة دون دفع تكلفة إضافية.

مشاهدة قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 HD بث مباشر دون تقطيع

قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 HD القمر الاصطناعي: نايل سات يوتلسات تردد القناة: 12418 12245 معدل الترميز: 27500 27500 الاستقطاب: أفقي ح عمودي V عامل تصحيح الخطأ: 3/4 2/3

موعد مباراة النصر وإنتر نيامي في كأس موسم الرياض 2024

وتُعلن إدارة كأس موسم الرياض عن الموعد المحدد لإقامة مباراة النصر ضد إنتر ميامي، حيث ستنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024. ستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن صالة المملكة هذا الحدث الكروي الرائع، حيث ستشهد المباراة النقل المباشر لمواجهة النصر وإنتر ميامي، وستكون الفرصة متاحة للجماهير لمتابعة أحداث المباراة المثيرة والاستمتاع بلحظات التنافس الرياضي الكبير.

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ملخص Al Nassr اليوم.. معلق مباراة النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

وتقدمت إدارة بطولة كأس موسم الرياض 2024 بفخر بأنها قد جذبت نخبة من أبرز المعلقين الرياضيين للمشاركة في التعليق على مباراة النصر وإنتر ميامي. ومن بين هؤلاء الكبار، يتألق صاحب الحنجرة الذهبية عصام الشوالي والمعلق الكبير فهد العتيبي.

وسيكون هؤلاء المعلقون الرياضيون البارعون هم صوت المباراة، حيث سيقومون بتحفيز التجربة الرياضية وإضفاء الحماس على الأحداث على أرض صالة المملكة. يعتبر هذا التجمع من الأصوات المميزة فرصة للمشاهدين للاستمتاع بتجربة تعليق فريدة ومميزة أثناء متابعة الرقصة الأخيرة بين النصر وإنتر ميامي.

Inter Miami VS Al Nassr.. تشكيل النصر أمام إنتر ميامي

تشكيل النصر لمواجهة إنتر ميامي (4-3-3) حراسة المرمى نواف العكيدي خط الدفاع أليكس تيليس إيميريك لابورت عبدالإله العمري سلطان الغنام خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش علي الحسن سامي الناجي خط الهجوم أوتافيو تاليسكا محممد مران

تشكيل إنتر ميامي ضد النصر

تشكيل إنتر ميامي لمواجهة النصر (3-5-2) حراسة المرمى دريك كالندر خط الدفاع نوح ألين سيرجي كريفستوف جوردي ألبا خط الوسط توماس افيليس بوسكيتس دي أندري يدلين جوليان جريسيل ديفيد رويز خط الهجوم لويس سواريز ليونيل ميسي

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

إذا كنت من عشاق كرة القدم وتتطلع إلى متابعة مباراة النصر وإنتر ميامي، يمكنك الاستمتاع باللحظات الحماسية عبر القنوات التالية المتاحة على الأقمار الصناعية المعروفة:

بي إن سبورت المفتوحة:

على قمر سهيل سات.

على قمر عرب سات.

على قمر نايل سات.

قناة MBC:

متاحة على قمر عرب سات.

متاحة على قمر نايل سات.

وتأكد من تحديث إعدادات الاستقبال الخاصة بك للحصول على إشارة فعّالة واستمتع بمشاهدة المباراة بجودة عالية. يتيح هذا التوفر الواسع للقنوات عبر مختلف الأقمار الصناعية فرصة لعشاق الرياضة للاستمتاع بالأحداث الرياضية الكبيرة بكل سهولة.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي

مشاهدة قناة MBC - مباراة النصر وإنتر ميامي

قناة MBC القمر الصناعي: نايل سات عرب سات التردد: 11938 عمودي 11919 أفقي 12399 عمودي الترميز: 27500 27500 التصحيح: 3/4 3/4

مشاهدة قناة SSC Sport 1 مباراة النصر أمام إنتر ميامي

قناة SSC Sport 1 القمر الصناعي: نايل سات عرب سات بدر سات التردد: 12523 12418 12418 الاستقطاب: رأسي عمودي ناحية الأفقي الترميز: 27500 27500 27500 التصحيح: 5/6 5/6 3/4

قناة beIN Sports HD - مباراة النصر ضد إنتر ميامي

قناة beIN Sports HD القمر الصناعي: نايل سات سهيل سات عرب سات التردد: 11054 أفقي 10850 أفقي 11566 أفقي الترميز: 27500 27500 27500 التصحيح: 2/3 2/3 2/3

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كيف تشاهد بث مباشر النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض؟

إذا كنت ترغب في متابعة مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 عبر الإنترنت، فإليك بعض الخيارات المتاحة للمشاهدة الحية والمجانية:

قناة بي إن سبورت على YouTube: يتيح حساب قناة بي إن سبورت الرسمي على منصة YouTube بث المباراة مجانًا. يمكنك الاشتراك في القناة ومتابعة البث المباشر بسهولة.

تطبيق TOD: يُمكنك متابعة المباراة عبر تطبيق TOD، وهو تطبيق مجاني يقدم بث مباشر للأحداث الرياضية. قم بتنزيل التطبيق واستمتع بالمشاهدة.

خدمة شاهد VIP: اشترك في خدمة شاهد VIP للحصول على محتوى حصري وبث مباشر للمباريات. يمكنك الاطلاع على خيارات الاشتراك والمزايا المتاحة على الموقع الرسمي للخدمة.

وتعد تلك هي بعض البدائل التي يمكنك الاختيار من بينها للاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر الإنترنت بشكل مجاني وحيّ.