نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية المصرية تعلن مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بانتهاء مباريات ربع النهائي مساء الخميس 1 فبراير تحددت مواعيد وملاعب مواجهات الدور نصف النهائي للأندية المتنافسة على النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 2023-2024.

مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة

وتقرر خوض مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير الجاري حيث تقام مواجهة طلائع الجيش والمصري على ستاد برج العرب في تمام الساعة 4:30 مساء فيما يستضيف ستاد الإسكندرية مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 7:30.

وتمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الفوز على نظيره سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما عصرًا وانتهى بنتيجة 2-0 لصالح حامل اللقب.

بينما نجح النادي المصري من الفوز على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليحقق الفريق البورسعيدي بطاقة التأهل الرابعة لدور نصف النهائي.

وكان طلائع الجيش والاتحاد السكندري قد حسما أمس الأربعاء بطاقتي تأهل لدور نصف النهائي بعد الفوز أمس على كلًا من الجونة وإنبي.