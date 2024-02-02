نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على خيتافي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مايورال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي منفرد بصدارة جدول ترتيب الليجا وينافسه نظيره دوفبيك ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد.
نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي
وفاز نادي ريال مدريد على نظيره فريق خيتافي بهدفين نظيفين سجلهم خوسيلو ضمن منافسات مؤجلات الجولة 20 من الدوري.
ترتيب الدوري الإسباني
1- ريال مدريد 57 نقطة
2- جيرونا 55 نقطة
3- اتلتيكو مدريد 47 نقطة
4- برشلونة 47 نقطة
5- أتلتيك بيلباو 42 نقطة
6- ريال سوسيداد 36 نقطة
7- ريال بيتيس 34 نقطة
8- فالنسيا 32 نقطة
9- لاس بالماس 31 نقطة
10- خيتافي 29 نقطة
11- الافيس 26 نقطة
12- اوساسونا 26 نقطة
13- رايو فاليكانو 24 نقطة
14- فياريال 23 نقطة
15- ريال مايوركا 20 نقطة
16- إشبيلية 17 نقطة
17- سيلتا فيجو 17 نقطة
18- قادش 16 نقطة
19- غرناطة 11 نقطة
20- الميريا 6 نقاط
هدافي الدوري الإسباني
1- مايورال 14 هدف
2- دوفبيك 14 هدف
3- بيلينجهام 14 هدف
4- موراتا 13 هدف
5- جريزمان 11 هدف