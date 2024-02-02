نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الفرص الضائعة.. ريال مدريد ينتصر على خيتافي بثنائية في الليجا الإسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز على نظيره خيتافي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني

شهدت الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، هدفا ضائع من ريال مدريد عن طريق لوكا مودريتش الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد خوسيلو كرة ارتطمت بالعارضة.

وسجل اللاعب خوسيلو هدف ريال مدريد الأول لكرة القدم بالدقيقة 14 من عمر اللقاء، عن طريق كرة عرضية مرت إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الميرنحي عن طريق فاسكيز ليسدد خوسيلو رأسية متقنة سكنت شباك خيتافي.

وشهدت الدقيقة 50 من عمر اللقاء تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق خيتافي عن طريق ماسون جرينوود لكنها ارتطمت بالقائم.

وأحرز اللاعب خوسيلو ماتو الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بالدقيقة 56 عن طريق تمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور إلى خوسيلو الذي سدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 72 شهدت خطأ من دفاع ريال مدريد لتصل الكرة إلى مايورال الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وبهذه النتيجة احتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، حصدها من الفوز في 18 مباراة وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر لقاء وحيد.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة حيث خاض 22 مباراة حقق الفوز في 7 مبارايات مقابل 8 تعادلات وسبعة هزائم.