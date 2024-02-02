نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، والتي انتهت بفوز الميرنحي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني

سجل اللاعب خوسيلو هدف ريال مدريد الأول لكرة القدم بالدقيقة 14 من عمر اللقاء، عن طريق كرة عرضية مرت إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الميرنحي عن طريق فاسكيز ليسدد خوسيلو رأسية متقنة سكنت شباك خيتافي.

وأحرز خوسيلو ماتو الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بالدقيقة 56 عن طريق تمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور إلى خوسيلو الذي سدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

موقف الفريقين بجدول الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة احتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، حصدها من الفوز في 18 مباراة وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر لقاء وحيد.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة حيث خاض 22 مباراة حقق الفوز في 7 مبارايات مقابل 8 تعادلات وسبعة هزائم.

