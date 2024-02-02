نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الليجا وينافسه نظيره جيرونا ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فريق خيتافي. نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي وفاز نادي ريال مدريد على نظيره فريق خيتافي بهدفين نظيفين سجلهم خوسيلو بهدفين ضمن منافسات مؤجلات الجولة 20 من الدوري. ترتيب الدوري الإسباني 1- ريال مدريد 57 نقطة

2- جيرونا 55 نقطة

3- اتلتيكو مدريد 47 نقطة

4- برشلونة 47 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 42 نقطة

6- ريال سوسيداد 36 نقطة

7- ريال بيتيس 34 نقطة

8- فالنسيا 32 نقطة

9- لاس بالماس 31 نقطة

10- خيتافي 29 نقطة

11- الافيس 26 نقطة

12- اوساسونا 26 نقطة

13- رايو فاليكانو 24 نقطة

14- فياريال 23 نقطة

15- ريال مايوركا 20 نقطة

16- إشبيلية 17 نقطة

17- سيلتا فيجو 17 نقطة

18- قادش 16 نقطة

19- غرناطة 11 نقطة

20- الميريا 6 نقاط ترتيب هدافي الدوري الإسباني 1- مايورال 14 هدف

2- دوفبيك 14 هدف

3- بيلينجهام 14 هدف

4- موراتا 13 هدف

5- جريزمان 11 هدف