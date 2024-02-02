دوت الخليج / متابعات -

ريال مدريد يحلق في صدارة الليغا بفوزه على خيتافي

فاز ريال مدريد على مضيفه خيتافي بنتيجة (2-0) مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري الإسباني.

وسجل خوسيلو، هدفي ريال مدريد، في الدقيقتين 14 و56 من عمر اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 29 نقطة في المركز العاشر.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، وطالب فينيسيوس جونيور بالحصول على ركلة جزاء، بعد التحام مع داميان لاعب خيتافي.

وأرسل فالفيردي، كرة عرضية من الطرف الأيمن داخل المنطقة نحو خوسيلو الذي سدد كرة أمسك بها الحارس ديفيد سوريا في الدقيقة الرابعة.

ومرر ناتشو، كرة بينية نحو فينيسيوس في عمق دفاع خيتافي، لينفرد البرازيلي بالحارس سوريا، لكن الأخير أنقذ الموقف في الدقيقة 11.

ونجح خوسيلو في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 14، إذ تلقى عرضية لوكاس فاسكيز من الجانب الأيمن، وارتقى وسدد كرة رأسية داخل الشباك بنجاح.

وحاول فيدي فالفيردي، التصويب من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت أعلى مرمى خيتافي في الدقيقة 32.

وتألق الحارس ديفيد سوريا في التصدي لتسديدة خوسيلو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول جرينوود تهديد مرمى ريال مدريد، بتسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 52.

ونجح خوسيلو في إضافة الهدف الثاني للملكي، إذ تلقى تمريرة بينية من فينيسيوس على حدود منطقة الجزاء، واستلم وصوب كرة أرضية زاحفة أسفل يسار الحارس سوريا في الدقيقة 56.

وأهدر فينيسيوس، فرصة إضافة الهدف الثالث، حيث مرر له خوسيلو، الكرة أمام المرمى، لكن الحارس سوريا تألق وأبعد الكرة بيده في الدقيقة 62.

وواصل حارس خيتافي تألقه بالتصدي لتسديدة أرضية من فيدي فالفيردي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

وكاد مايورال أن يقلص الفارق لخيتافي بتسديدة صاروخية داخل المنطقة، لمست يد الحارس لونين قبل أن ترتطم بالقائم الأيمن في الدقيقة 73.

وصوب جود بيلينجهام كرة رأسية ضعيفة داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس ديفيد سوريا بسهولة في الدقيقة 82.

واستمر ضغط الميرنجي في الدقائق المتبقية من اللقاء، ليواصل الفريق الملكي، سلسلة انتصاراته، ويحصد 3 نقاط مهمة في مشواره بالليجا.

المصدر- كوورة

