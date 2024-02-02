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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك سوف يسعى بكل قوة لضم رمضان صبحي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد انتقال عبدالله السعيد للفريق الأبيض، وقد تكون هذه الخطوة في صالح الأبيض لضم رمضان مستقبلا.

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هل الزمالك لديه القدرة المالية على دفع راتب رمضان صبحي وضمه من بيراميدز، من الوارد انضمام اللاعب للفريق الابيض مستقبلا".

وأضاف: "من الصعب حاليا في الميركاتو الشتوي ضم رمضان صبحي، لكن مستقبلا قد يكون الأمر وارد وبقوة".

وأكمل: "مصطفى أشرف لاعب بورسيا مونشنجلادباخ الألماني سينتقل لنادي الزمالك بـ200 الف يورو مع أن الأهلي كان يريد ضمه في وقت سابق، وهي صفقة ماديا ليست كبيرة، بل أن الأهلي دفع مبلغ أكبر لـ سافيو الذي رحل وطالب بنسبة مشاركاته ومكافآته".

وواصل: "مصطفى أشرف يريد اللعب في مصر، وناديه رحب ببيعه مقابل 200 الف يورو، والأهلي رفض وطلب استعارته فقط من أجل تجربته، ولكن النادي الألماني رفض وتمسك بالبيع فقط".

وزاد: "الزمالك دخل في الصفقة، واقترب من التعاقد مع مصطفى أشرف، وسيتم دفع 50 ألف يورو قسط أول، والباقي يتم تسديده على أقساط".