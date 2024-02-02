نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف ماينو.. مانشستر يونايتد يخطف فوزًا ثمينًا أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا أمام نظيره وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "مولينيو"، وذلك في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز المركز السابع برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة تسع مباريات، فيما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة تسع مباريات.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

سجل ماركوس راشفورد أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، بعد أن هيأ راسموس هويلوند الكرة لزميله راشفورد الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 23، بعد عرضية أرضية من لوك شاو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها هويلوند من على القائم الأول بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 45، سجله راسموس هويلوند، وذلك لوجود تسلل.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 3+45، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح مانشستر يونايتد بداع التسلل على كاسيميرو قبل تسجيله للهدف.

وقلص بابلو سرابيا الفارق لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 70 عن طريق ركلة جزاء، نفذها سرابيا بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وعزز سكوت مكتوميناي التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 74، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء وولفرهامبتون، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالأرض وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز ماكس كيلمان الهدف الثاني لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 84، بعد تمريرة من كريج داوسون.

واستطاع بيدرو نيتو أن يسجل الهدف الثالث والتعادل لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 4+90، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها ماثيوس كونها بتمريرة إلى زميله نيتو الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

وتمكن كوبي ماينو من تسجيل الهدف الرابع لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 7+90، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

