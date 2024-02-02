نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون بفوز اليونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

افتتح ماركوس راشفورد أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، بعد أن هيأ راسموس هويلوند الكرة لزميله راشفورد الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 23، بعد عرضية أرضية من لوك شاو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها هويلوند من على القائم الأول بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص بابلو سرابيا الفارق لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 70 عن طريق ركلة جزاء، نفذها سرابيا بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وعزز سكوت مكتوميناي التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 74، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء وولفرهامبتون، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالأرض وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز ماكس كيلمان الهدف الثاني لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 84، بعد تمريرة من كريج داوسون.

واستطاع بيدرو نيتو أن يسجل الهدف الثالث والتعادل لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 4+90، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها ماثيوس كونها بتمريرة إلى زميله نيتو الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

وسجل كوبي ماينو الهدف الرابع لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 7+90، بعد أن توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائع، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

