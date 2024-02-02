نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة مدوية حول مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحاته، أكد كريم أبو سليمان، وكيل أعمال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، أنه كان على وشك تولي تدريب النادي الأهلي في عام 2018. تم التعاقد مع جوميز من قبل الزمالك لتولي المسؤولية الفنية للفريق، مع توفير ثلاثة مساعدين أجانب في جهازه الفني.

وكيله جوميز: مدرب الزمالك الجديد كان قريبًا من تدريب الأهلي

وفي تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر"، أشاد أبو سليمان بخبرات جوميز الواسعة، حيث عمل مع المدرب السابق فيريرا لمدة ست سنوات، وتراكمت لديه خبرات كبيرة في قارتي آسيا وأوروبا.

وأوضح أبو سليمان أن عملية المفاوضات مع جوميز لم تستغرق وقتًا طويلًا، متمنيًا له التوفيق مع الزمالك، ومشيرًا إلى أن أول حصة تدريبية ستكون يوم السبت أو الأحد المقبل، على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن جوميز كان على بُعد خطوة واحدة من تدريب الأهلي في 2018، لكن ظروفًا عائلية منعته من مغادرة البرتغال في ذلك الوقت.

وختم أبو سليمان حديثه مؤكدًا أن جوميز تحدث مع المدرب السابق فيريرا قبل قدومه، وأنه كان يتحدث بشكل إيجابي عن مصر ونادي الزمالك.

وأخيرًا، كشف أبو سليمان أن عقد جوميز مع الزمالك لمدة عام ونصف، مع وجود شرط جزائي في عقد الاتفاق بين الطرفين.