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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتمكنت كتيبة إريك تين هاج من تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، سجل أهداف اليونايتد كل من ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، سكوت مكتوميناي، كوبي ماينو في الدقائق 5 و23 و74 و7+90، فيما سجل أهداف وولفرهامبتون كل من بابلو سرابيا، ماكس كيلمان، بيدرو نيتو في الدقائق 70 و84 و4+90.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

1- ليفربول: 51 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 46 نقطة.

3- آرسنال: 46 نقطة.

4- توتنهام هوتسبير: 43 نقطة.

5- أستون فيلا: 43 نقطة.

6- وست هام يونايتد: 36 نقطة.

7- مانشستر يونايتد: 35 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد: 32 نقطة.

9- برايتون: 32 نقطة.

10- تشيلسي: 31 نقطة.

11- ولفرهامبتون: 29 نقطة.

12- فولهام: 25 نقطة.

13- بورنموث: 25 نقطة.

14- كريستال بالاس: 24 نقطة.

15- برينتفورد: 22 نقطة.

16- نوتينجهام فورست: 20 نقطة.

17- لوتون تاون: 19 نقطة.

18- إيفرتون: 18 نقطة.

19- بيرنلي: 12 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 10 نقاط.