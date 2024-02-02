نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفقتين من نار".. الأهلي يضم ثنائي إفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة النادي الأهلي، العمل على حسم ملف التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي، ومواصلة حصد الألقاب المختلفة محليا وقاريا.

واتخذ مسؤولو المارد الأحمر بعض الخطوات مؤخرا، لضم بعض الصفقات الأجنبية المميزة من الاعبين الشباب عن طريق استكشاف بعض المواهب تحت السن.

- شوبير يكشف صفقات الأهلي

وأكد أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس:" الأهلي سيضم ثنائي إفريقي في الفترة الحالية من ضمن الخمس لاعبين الذين يخوضوا فترة معايشة داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي".

وتابع:" خطوة جيدة من الأهلي في ملف الصفقات الأجنبية، وباقي اللاعبين الذين لن ينضموا، الأحمر سيتابعهم في الفترة القادمة لإمكانية ضمهم خلال الصيف القادم".

وواصل:" الصفقة الأولى هو ظهير أيسر والآخر مهاجم والأهلي استقر على حسم التعاقد مع الثنائي في انتقالات يناير الجاري".

وأختتم:" علي معلول عاد من جديد إلى تدريبات الأهلي في الوقت الأخير بعد عودته من معسكر منتخب تونس في كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية".