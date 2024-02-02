نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حازم إمام يقرر الرحيل عن منصبه ومفاجأة عن تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواجه اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، موجة كبيرة من الانتقادات بعض الاخفاق الدولي لمنتخب مصر في الفترة الأخيرة، بعد توديع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

وفشلت كتيبة الفراعنة في تحقيق أي فوز في جميع المباريات التي خاضوها بعد التعادل في ثلاث مواجهات دور المجموعات، ثم الهزيمة في ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.

- حقيقة استقالة حازم إمام

وأكد هاني عصام الناقد الرياضي في تصريحاته مع مهيب عبد الهادي عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر:" حازم إمام عضو اتحاد الكرة قرر الرحيل في الوقت الحالي عن منصبه".

وتابع:" إمام أبلغ جمال علام برغبته في تقديم استقالة مكتوبة في اجتماع الاتحاد يوم الأحد، وتقديمها إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

وواصل:" حازم إمام يرى أن الهجوم والانتقادات الكبيرة كانت عليه هو لذلك قرر لرحيل، وجمال علام يحاول إقناعه بالتراجع عن قراره، محمد بركات قام بالتواصل مع حسام وإبراهيم حسن لتولي قيادة منتخب مصر، حال رحيل فيتوريا".