نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال شيكابالا عن تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد؟.. الزمالك يكشف كواليس الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حصل مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، على توقيع العديد من الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض في الموسم الحالي.

وكان الزمالك قد أعلن ضم عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، وناصر ماهر لاعب فيوتشر والأهلي السابق بجانب أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي والأهلي السابق.

- سليمان يكشف رد شيكابالا على صفقات الزمالك

وأوضح آحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" أن شيكابالا من آكثر اللاعبين اللتي تتحمس بشدة عند اقتراب ضم أحد الصفقات المميزة".

وتابع:" شيكابالا تحدث بسعادة كبيرة وأشاد بقدرات الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر وأبدى إعجابه بمستواهم بشكل كبير، وذلك كان من أسباب تمسكي بحسم الصفقة".

وأختتم:" سيكون التعامل بشكل طبيعي بين السعيد وشيكابالا، وكان من أهم الاسس التي وضعناها في ملف الصفقات أن لا يتخطى سن اللاعب 23 سنة، ولكن تواجد الخبرة مع هؤلاء المواهب سيكون الأمر جيد".