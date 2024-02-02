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أحمد جودة - القاهرة - أمم إفريقيا..Angola vs Nigeria..شاهد الآن بث مباشر دون تقطيع وبجودة عالية لمباراة نيجيريا وانجولا في الدور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024..Angola.. Nigeria.. Africa Cup of Nations..انجولا.. امم افريقيا.. نيجيريا..يستعد عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية وخارجها للمباراة المرتقبة بين منتخب نيجيريا ومنتخب أنجولا. ستجمع هذه المواجهة المثيرة بين فريقين يتمتعان بتاريخ غني في عالم اللعبة وبلاعبين موهوبين.

Angola vs Nigeria..شاهد الآن بث مباشر دون تقطيع وبجودة عالية لمباراة نيجيريا وانجولا في الدور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

شاهد الآن مباراة انجولا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا | هنا

منتخب نيجيريا، المعروف بلقب "النسور الخضراء"، يعد أحد أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية. يتميز المنتخب النيجيري بسرعته وقوته الهجومية، وتاريخه المميز في البطولات القارية والعالمية. يضم المنتخب نخبة من أفضل اللاعبين النيجيريين الذين يتمتعون بمهارات فردية وتفاهم جماعي ممتاز.

شاهد الآن مباراة انجولا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا | هنا

من جهة أخرى، منتخب أنجولا يعتبر قوة صاعدة في عالم كرة القدم الأفريقية. يتمتع المنتخب الأنجولي بجيل جديد من اللاعبين الموهوبين، يتميزون بالمهارة والقوة البدنية. يسعى المنتخب لتحقيق النجاح والتألق على المستوى القاري، وسيكون له دور مهم في خوض المباريات وتحقيق النتائج الإيجابية.

شاهد الآن مباراة انجولا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا | هنا

ستكون هذه المباراة فرصة للاعبي الفريقين للتألق وإثبات قدراتهم أمام الجماهير العريضة. ستشهد المباراة تنافسًا قويًا ومثيرًا بين الفريقين، وتبادلًا للتمريرات الدقيقة والتهديف الممتع. تمتلك المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة القادمة من البطولة.

شاهد الآن مباراة انجولا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا | هنا

Angola vs Nigeria..شاهد الآن بث مباشر دون تقطيع وبجودة عالية لمباراة نيجيريا وانجولا في الدور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

تعرف على موعد مباراة Angola vs Nigeria

حيث حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة نيجيريا وأنغولا في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا2024، والتي ستقام في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل. ستُلعب هذه المواجهة النارية على أرضية ستاد "فيليكس هوفويت بوانيي"، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي. يُذكر أن الجمعة الموافقة 2 فبراير هي تاريخ المباراة.

شاهد الآن مباراة انجولا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا | هنا

القنوات الناقلة لمباراة انجولا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2024

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports القطرية الحقوق الحصرية لنقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وسوف يتم نقل المباراة بصورة مشفرة باشتراك يختلف باختلاف الدولة.

شاهد الآن مباراة انجولا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا | هنا

تردد قناة بين سبورت bein sports

التردد: 11013

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بين سبورت bein sports 1 على نايل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بين سبورت bein sports 2 على نايل سات

التردد: 11054

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

على النايل سات: تردد قناة بين سبورت bein sports 6

التردد: 11054

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

شاهد الآن مباراة انجولا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا | هنا

التردد الجديد لقناة bein sports max 1

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

معامل الترميز: 27500

تردد قناة bein sports max 2

التردد: 12245

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد بين سبورت الرياضية

التردد الجديد لقناة bein sports max 2

التردد: 11013

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

التردد قناة bein sports max 4

التردد: 12245

معامل الترميز: 27500

كذلك الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

Angola vs Nigeria..شاهد الآن بث مباشر دون تقطيع وبجودة عالية لمباراة نيجيريا وانجولا في الدور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

التشكيلة المتوقعة لمنتخب انجولا ومنتخب نيجيريا في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

تشكيلة منتخب نيجيريا:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي. خط الدفاع: أولا أينا كينيث أوميرو سيمي أجاي كالفن باسي خط الوسط: أوساي صامويل جو أريبو فرانك أونيكا. خط الهجوم: سيمون موسيس صامويل تشوكويزي فيكتور

تشكيلة منتخب انجولا: