نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بمساعدة الحضري وكوبر".. الزمالك يراقب نجم منتخب سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تكثف إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي بعد حل أزمة القيد وضم بعض الصفقات الجديدة.

وكان مسؤولو الأبيض قد نجحوا في ضم عبد الله السعيد نجم بيراميدز وناصر ماهر لاعب فيوتشر، وأحمد حمدي نجم الأهلي السابق ومونتريال الكندي.

- سليمان يتحدث عن نجم سوريا

وأوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر شاشة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" كوبر ومحمود فايز وعصام الحضري من أبرز المرشحين لهذا اللاعب لانتقاله للدوري المصري، هنحاول نجيبه".

وأشار:" الدوري العراقي والكرة السورية والأكاديميات في الجزائر والمغرب وموريتانيا يقدمون مواهب نارية وستفيد الجميع، وستشاهدون موتيابا الأوغندي مع الزمالك".

على جانب آخر، نجح نادي الزمالك في ضم زياد كمال نجم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة، لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء.