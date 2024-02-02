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أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة وموعد مباراة الأردن وطاجكيستان في كأس أسيا 2024

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس أسيا 2024..مباراة مرتقبة تجمع المنتخب الأردني ونظيره الطاجيكي، اليوم الجمعة، على ملعب إستاد أحمد بن علي، في إطار ربع نهائي كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر.

و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس أسيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأردن وطاجكيستان في كأس أسيا 2024

الأردن وطاجيكستان في صراع التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

يدخل المنتخب الأردني المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه المثير على العراق في دور الـ 16 بنتيجة 3-2، بينما تأهل منتخب طاجيكستان بركلات الترجيح بعد تعادله مع الإمارات.

يسعى المنتخب الأردني لمواصلة مشواره الناجح في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة، بينما يطمح منتخب طاجيكستان لمفاجأة الجميع ومواصلة كتابة التاريخ في مشاركته الأولى في كأس آسيا.

ستكون المباراة صعبة على المنتخبين، حيث يتمتع كل منهما بقوة ونقاط قوة مختلفة.

يعتمد المنتخب الأردني على هجومه القوي بقيادة بهاء فيصل وأنس بني ياسين، بينما يعتمد منتخب طاجيكستان على خط دفاعه القوي بقيادة الحارس رستم ياتيموف.

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين مدربي المنتخبين، الحسين عموتة من الأردن وبيتر سيجرت من طاجيكستان.

تُعدّ هذه المباراة فرصة ذهبية لكلا المنتخبين للتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا، ومن المتوقع أن تكون مباراة حماسية ومثيرة.



موعد مباراة الأردن وطاجيكستان



ستقام مباراة الأردن وطاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2024 يوم الجمعة 2 فبراير 2024.

تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الأردن والواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

ستقام المباراة على ملعب إستاد أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأردن وطاجكيستان في كأس أسيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2024

تُعدّ بطولة كأس آسيا من أهم البطولات الكروية على مستوى القارة الآسيوية، وتُقام كل أربع سنوات. ونسخة عام 2024 مقامة في قطر.

وتُذاع مباريات كأس آسيا 2024 على مجموعة من القنوات العربية، وهي:

beIN Sports: تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير.

تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير. SSC: تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في المملكة العربية السعودية.

تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في المملكة العربية السعودية. الرابعة العراقية: تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في العراق.

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