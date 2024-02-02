نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يطلب رحيل نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحسم لجنة الكرة داخل النادي الأهلي في الفترة الحالية، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، سواء بالرحيل أو إعارة بعض اللاعبين.

وتعقد إدارة المارد الأحمر، جلسات مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لمعرفة احتياجات الفريق في الموسم الحالي وابرز الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء.

- شوبير يكشف سبب رحيل متولي

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة أون تايم سبورتس:" كولر لديه قناعات كبيرة بمحمود متولي، وكان أحد اللاعبين الأساسيين دائما ومع تكرار إصابته حرص الأهلي على دعمه في الإصابة وخوض فترة العلاج في أكاديمية "اسبير".

وتابع:" كولر قرر إنهاء تواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق بسبب استبعاد اللاعب بشكل كبير من المباريات، وأصبح خارج حساباته الفنية بشكل رسمي والبحث عن عرص رسمي في الفترة القادمة".

وأختتم:" سيكون نفس الموقف مماثل لموقف أيمن أشرف، خاصة أنه تمسك بالتواجد حتى آخر الموسم".

